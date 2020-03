La nouvelle Peugeot 208, “Made in Morocco”, a été sacrée, à Genève, “Voiture Européenne de l’Année”.

Composé de 60 journalistes spécialistes, issus de 23 pays européens, le jury a salué la gamme de moteurs (électrique, essence et diesel), l’audace du design et la technologie de la nouvelle lionne fabriquée à l’usine PSA de Kénitra.



A noter que la nouvelle 208 est déjà best-seller, avec près de 110 000 commandes depuis son lancement début octobre dernier (15% des versions commandées étant électriques).



Pour rappel, le trophée “Voiture Européenne de l’Année”, est décerné tous les ans au Salon de Genève (annulé cette année pour cause de coronavirus). Fondé en 1964, il est le plus ancien et le plus convoité dans le monde de l’automobile