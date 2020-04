Le chiffre d’affaires des entreprises de luxe et de la mode devrait chuter de 30% cette année dans la foulée du ralentissement économique provoqué par la pandémie du coronavirus, selon un rapport publié mercredi par la publication spécialisée “Business of Fashion” et le cabinet de conseil “McKinsey & Company”. D’après cette étude, qui a interrogé 1.400 professionnels de la mode, les fabricants de produits de luxe et des détaillants seront les plus durement touchés, alors que les ventes devraient diminuer de 40%.

Le rapport avertit que 80% des entreprises interrogées s’attendent à rencontrer des difficultés financières cette année avec un nombre important de faillites dans les 18 mois si les magasins restent fermés.

Dans presque le monde entier, les détaillants de la mode ont temporairement fermé leurs magasins sur ordre des gouvernements qui ont suspendu les activités non essentielles pour enrayer la propagation de Covid-19.

Ces fermetures auraient “probablement un effet domino” sur le reste de l’industrie, car les commandes annulées pourraient détruire des millions d’emplois dans l’industrie textile. Des pays comme le Bangladesh, l’Inde et le Cambodge pourraient être particulièrement touchés, selon le rapport.

Le PDG de Business of Fashion, Imran Amed, a exhorté les entreprises à travailler ensemble pour relancer l’industrie de la mode une fois la pandémie atténuée.

“Aucune entreprise ne traversera la pandémie à elle seule, et les acteurs de la mode doivent partager des données, des stratégies et des informations sur la manière de surmonter la tempête”, a indiqué Amed, cité dans l’enquête.

Pour les détaillants et les entreprises de mode qui survivent, l’étude indique qu’ils devront faire “des interventions audacieuses et rapides” pour faire face à une éventuelle récession.

Les entreprises sondées s’attendent également à ce que les acheteurs se ruent davantage sur les soldes et les détaillants à bas prix. Les efforts numériques des différentes enseignes devraient également devenir une “priorité urgente” suite à l’intensification des mesures de distanciation sociale.