Les différentes composantes de la faculté de médecine et de pharmacie (FMP) de Fès, en particulier le corps professoral, sont mobilisées pour mener à bien l’opération d’enseignement à distance, lancée dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Covid-19.

La faculté s’est lancée dans l’enseignement à distance, à l’instar des autres établissements universitaires pour accompagner les efforts de lutte contre le Covid19 et réussir l’opération de confinement imposée par les autorités compétentes, a indiqué à la MAP le vice-doyen de la faculté, El Azami Idrissi Mohamed.

El Azami Idrissi a indiqué que l’ensemble des composantes de la faculté, notamment le corps professoral, ont adhéré fortement à cette initiative, ajoutant que malgré leur engagement médical au CHU de Fès, les professeurs ont préparé une série de conférences en faveur des étudiants.

Quelque 70% des cours restants ont été réalisés grâce à l’implication des enseignants et aux efforts qu’ils ont déployés pour contribuer au succès de cette opération, a-t-il fait savoir, ajoutant que les étudiants ont un accès direct à ces cours via la plateforme mise en place par l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.

Les étudiants et les professeurs sont également en contact permanent sur les réseaux sociaux, a-t-il indiqué, exhortant les étudiants à respecter les consignes des autorités compétentes et de rester chez eux, étant donné que le premier objectif de cette initiative est de réussir l’opération de confinement.

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait annoncé la suspension des cours du lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, privés ou publics.

Cette décision s’inscrivant dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Coronavirus est applicable à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics et privés, les établissements de formation des cadres ne faisant pas partie d’universités, les écoles et les centres de langues relevant des Missions étrangères et les centres de langues et ceux de soutien scolaire privés.

Selon le ministère, la décision de suspension des cours représente une mesure préventive visant à protéger la santé des élèves, des stagiaires, des étudiants, des cadres administratifs et pédagogiques exerçant dans les établissements d’enseignement et tous les citoyens.