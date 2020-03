En vue de renforcer les mécanismes et canaux de communication directe et d’élever le niveau de vigilance des citoyens pour garantir leur sécurité sanitaire, une nouvelle plateforme téléphonique “Allô 300” a été lancée en coordination entre le ministère de l’Intérieur et les Forces armées royales (FAR).

Un communiqué conjoint, parvenu à Infomédiaire Maroc, indique qu’à travers cette plateforme qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, une équipe spécialisée veillera à donner des conseils et des réponses à toutes les questions des citoyens, de recevoir leurs réclamations concernant le volet sanitaire lié au Covid-19 et de les orienter vers les services compétents selon les cas. Cette nouvelle plateforme s’ajoute aux deux lignes téléphoniques du ministère de la santé “Allô Yakada” (0801004747) et (Allô SAMU 141) dédiées aux informations et conseils relatifs à l’aspect sanitaire, ajoute la même source.