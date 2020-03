Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale et de la mobilisation de l’ensemble des forces vives de notre pays dans la lutte contre le Coronavirus (COVID-19), la Fédération Nationale de la Minoterie (FNM), à travers ses membres dans toutes les régions du Royaume, fait don de 500.000 quintaux de farines et semoules, au profit des citoyens et familles dans le besoin, dans l’ensemble du territoire national, en concertation avec les pouvoirs publics.



Par ailleurs, les professionnels du secteur de la minoterie industrielle ne ménagent aucun effort pour assurer, d’une manière régulière et continue, l’approvisionnement du marché national en tous produits de blé.