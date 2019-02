La Côte d’Ivoire a entrepris d’investir 800 milliards FCFA, soit environ 1,22 milliard d’euros, pour le développement du Port autonome d’Abidjan (PAA) sur la période 2012-2020, afin d’en faire un hub portuaire multimodal de référence sur la façade atlantique de l’Afrique, a fait savoir le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly.

Par ailleurs, le responsable ivoirien a souligné que dans le cadre de la redynamisation des infrastructures, le gouvernement a lancé une série de projets dans les secteurs des transports terrestres, aériens et maritimes.

« S’agissant des infrastructures portuaires, les actions à mener visent non seulement à permettre aux installations de pouvoir accueillir des navires de plus en plus grands, mais également à offrir aux opérateurs portuaires davantage d’espace de stockage et de manutention en vue de décongestionner les voies de circulation », a dit le Premier ministre.

Ces travaux qui s’inscrivent dans un programme d’investissement ambitieux du gouvernement, constituent un précieux instrument de développement à forte valeur ajoutée, un outil de rapprochement des populations et un élément qui consolide les liens entre la Côte d’Ivoire et ces partenaires à travers la sous-région et le monde, a-t-il poursuivi.

A noter que le port autonome d’Abidjan contribue à 75 % des recettes douanière de l’Etat ivoirien, enregistre 85% des échanges extérieurs et représente 50% du tissu industriel.

IA