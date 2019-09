Le Président ivoirien Alassane Ouattara a signé, mercredi, deux décrets portant remaniement du gouvernement, désormais constitué de 49 membres, apprend-on auprès de la présidence ivoirienne.

Le nouveau gouvernement, qui intervient à un an de la présidentielle de 2020, remplace celui formé en juillet 2018. Il est constitué de 41 ministres contre 36 dans le précédent cabinet et sept secrétaires d’Etat contre cinq auparavant. Le gouvernement dévoilé est marqué par la création d’un ministère de la Sécurité et de la protection civile, qui sera coiffé par le Général Vagondo Diomandé, ex-chef d’état-major particulier de la présidence. En plus du Général Diomandé, la nouvelle équipe gouvernementale connait l’entrée de neuf personnalités. Il s’agit des ministres Moussa Dosso (ressources animales et halieutiques), Gaoussou Touré (Promotion de la riziculture), Adama Coulibaly (Economie et finances), Mamadou Sanogo (Economie numérique et poste) et des secrétaires d’Etat Épiphane Zoro Bi (Renforcement des capacités), Philippe Legré (chargé des affaires maritimes), Brice Kouassi (Chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle), Mys Belmonde Dogo (chargé de l’autonomisation de la femme) et Koffi N’Guessan Lataye (chargé du logement social).

La plupart des membres de l’ancienne équipe conservent ainsi leurs portefeuilles. Il s’agit, particulièrement, des ministres Hamed Bakayoko (ministre d’Etat, ministre de la Défense), Marcel Amon Tanoh (Affaires Etrangères), Albert Mabri Toikeuse (Enseignement supérieur), Kandia Camara (Education Nationale), Sansan Kambilé (Justice et droits de l’homme) Amadou Koné (Transports) et Alain Donwahi (Eaux et forêts).

Le ministre de l’Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, en charge de ce portefeuille depuis une décennie, a été remplacé par le ministre des Ressources animales et halieutiques dans le cabinet sortant, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Le ministère de l’Economie a changé de tête. Adama Coulibaly est le nouveau ministre de l’Economie en remplacement d’Adama Koné, nommé ministre auprès de la présidence de la République chargé des Affaires économiques et financières.

Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement est prévu ce jeudi à Abidjan.