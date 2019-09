L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise, ce vendredi 6 septembre à Rabat, une cérémonie de signature d’un mémorandum entre le Tour-Opérateur chinois « C TRIP » et l’ONMT.

A noter que « C TRIP » se positionne en tant que leader en Chine et construit un vaste réseau d’établissements avec plus de 1,2 millions d’hôtels dans 200 pays et régions ainsi qu’un grand réseau de vol comptant plus de 2 millions d’itinéraires aériens. A suivre !