Infomediaire Maroc – Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé la mise en place d’un programme social d’un montant de 727,5 milliards FCFA, environ 1,1 milliard d’euros, sur deux ans dès janvier 2019, pour améliorer les conditions de vie des populations.

Cette décision vise à « renforcer notre action sociale afin d’apporter le soutien du gouvernement à nos populations », a-t-il souligné lors du traditionnel discours à la nation à l’occasion du nouvel an.

« Le programme social abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d’ampleur et de pragmatisme afin de garantir à tous des résultats », a-t-il expliqué. Le président Ouattara a révélé cinq axes prioritaires de ce programme. Il s’agit de fournir aux populations des services de santé de proximité et améliorer la protection sociale, renforcer les conditions d’accès et de maintien à l’école des enfants de 6 à 16 ans et améliorer les conditions d’étude et de vie des étudiants.

Ce programme vise également à favoriser l’accès aux logements, à l’eau potable, à l’énergie, mais également aux transports, aux biens de grandes consommation ainsi qu’accroître l’accès des jeunes, des femmes (…) à des revenus et à un emploi décent et stable, créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural ainsi que la sécurité alimentaire.

« Le gouvernement présentera dès le mois de janvier les détails de ce programme d’un montant global de 727,5 milliards FCFA sur deux ans qui sera adopté en Conseil des ministres », a conclu Ouattara.

Rédaction Infomediaire.