Infomédiaire Afrique – Plus de la moitié des impôts pour l’année fiscale 2018 en Côte d’Ivoire a été payée en ligne à fin juin, a indiqué, lundi à Abidjan, le ministre ivoirien de l’Economie et des finances, Adama Koné.

« A fin juin 2018, plus de la moitié des impôts a été payée en ligne », a dit M. Adama Koné à l’ouverture de la 9è conférence annuelle de Ease Doing Business Initiative (EDBI), qui se déroule les 26 et 27 courant.

Ce résultat a été obtenu grâce à une nouvelle génération de réformes engagée par l’Etat ivoirien, ce qui a contribué au retour de la Côte d’Ivoire dans le top 10 des pays réformateurs dans le rapport Doing Business 2019, selon le responsable ivoirien.

Ces réformes ont favorisé la mise en place du système de déclaration de paiement en ligne des impôts appelé e-impôt, permettant à la Côte d’Ivoire de devenir le premier pays en Afrique de l’Ouest francophone à introduire ce système dans la collecte des recettes fiscales.

Aussi et dans le processus de transformation structurelle de son économie par l’industrialisation, le gouvernement ivoirien a adopté en juillet 2015 une Charte pour l’amélioration de l’environnement des affaires.

Cette charte, axée sur une nouvelle génération de réformes, vise le renforcement des acquis, notamment par la dématérialisation des procédures administratives, l’optimisation de la fiscalité, l’accroissement de la transparence et l’efficacité de l’offre du service public.

Dans cette optique, l’Etat a mise en place un portail unique et services à l’investisseur dénommé www.225.invest.ci qui fédère en son sein différents services offerts en ligne par les administrations publiques et structures compétentes aux investisseurs nationaux et internationaux.

La Côte d’Ivoire a dans cet élan réalisé la plus forte progression sur le continent africain en matière de gouvernance au cours de ces dix dernières années selon le rapport 2018 de la Fondation Mo Ibrahim. Le pays occupe la 22è place sur 54 pays.

Rédaction Infomédiaire