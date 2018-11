Infomédiaire Maroc – Dès la rentrée 2019, un double-diplôme entre Audencia et l’Université Internationale de Rabat (UIR) au Maroc sera ouvert. Le partenariat global permet à des étudiants de l’UIR d’intégrer le Programme Grande École de l’institution nantaise pendant leur cursus, alors que des étudiants nantais s’envoleront vers l’UIR à Rabat, à chaque fois pour un semestre d’échange.

En mars 2018, l’Université Internationale de Rabat (UIR) et Audencia ont signé une première convention de mobilité étudiante, permettant à des étudiants de Rabat Business School et d’Audencia de passer un semestre de mobilité en France ou au Maroc concernant leurs programmes Bachelor et Grande Ecole, ainsi qu’un double diplôme pour leur programme Grande Ecole. Quelques mois plus tard, ce partenariat se renforce pour proposer un double-diplôme double compétence de niveau master. Il permet à des étudiants en Master 1 de divers cursus de l’UIR de bénéficier d’un complément de formation en management en intégrant le Programme Grande Ecole (PGE) d’Audencia, pour 18 ou 24 mois et ainsi obtenir le Master Grande Ecole d’Audencia.

Les étudiants de l’UIR intéressés par cette formation peuvent candidater durant leur année de Master 1 pour réaliser leur année de M2 en substitution au sein du PGE d’Audencia. Par ailleurs, ils peuvent aussi candidater durant leur année de Master 2 pour intégrer le PGE d’Audencia en poursuite d’études.

A ce jour, les formations de l’UIR concernées par cette opportunité sont :