Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, lundi, l’adoption à partir du 2 janvier 2024, d’une nouvelle méthodologie de calcul des cours de change de référence du dirham pour mieux refléter les conditions de liquidité sur le marché de change.

La nouvelle méthodologie a été élaborée en concertation avec les banques ayant le statut de teneur de marché sur la base des recommandations du Conseil de la stabilité financière et des principes définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) concernant les cours de change de référence, indique BAM dans un communiqué.

Ces cours seront désormais déterminés sur la base des transactions interbancaires réalisées par les teneurs de marché sur la plateforme électronique de négociation de 8h30 à 15h30, au lieu des cotations fermes interbancaires affichés de 12h12 à 12h17, ajoute la même source.

Par ailleurs, la publication des cours de change de référence du dirham se fera à 16h15, après la clôture du marché de change interbancaire, au lieu de 12h30 actuellement.

Et de rappeler que les cours de change de référence du dirham servent principalement à la réévaluation des avoirs et engagements libellés en devises, et n’ont pas vocation à être utilisés, ni directement ni indirectement, comme référence lors de la réalisation d’opérations de change.