Le Nouveau modèle de développement l’a recommandé. Le gouvernement tente de l’activer: il s’agit de la mise à niveau du volet relatif à la tarification de l’eau au Maroc. En effet, le ministère de tutelle par le biais de la Direction de la Recherche et de la planification de l’eau se penche sur ce sujet fort curial afin d’interroger le mécanisme de tarification de l’eau, étudier l’évolution des coûts y afférents et d’améliorer les systèmes tarifaires existants. Objectif: garantir une gestion plus efficiente, intégrée et durable de l’eau au Maroc, tant que les plans technique, qu’économique, social mais aussi environnemental.

Une étude d’envergure sera ainsi menée à cette fin et devrait déboucher sur une nouvelle grille adaptée aux différents enjeux, ainsi que des propositions d’amélioration du cadre institutionnel, réglementaire et organisationnel régissant la tarification de l’eau dans le royaume.

D’après les informations préliminaires de ce projet, de larges concertations sont prévues avec des organismes nationaux et régionaux, intervenant dans le secteur de l’eau et sa tarification. Il s’agit, entre autres, du ministère de l’Economie et des finances, du ministère de l’Equipement et de l’eau, du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.de l’ONEE, d’OCP…

Pour ce qui concerne l’étape du diagnostic, soulignons que la démarche sera basée sur l’ensemble de la documentation de planification existante et les données des différentes politiques sectorielles. L’analyse des coûts de l’eau sera quant à elle menée tenant compte de la mobilisation des ressources de l’eau à partir des eaux conventionnelles et non conventionnelles, ainsi que de l’utilisation des ressources en eau mobilisées. Notons que le coût réel d’un projet de mobilisation d’eau doit être estimé sur la bade des coûts ‘investissement totaux de l’ensemble des composantes d’un projet.

Parmi les volets de ce projet, l’étape concernant l’analyse du système tarifaire passera quant à elle en revue tous les segments déployés ( approvisionnement en eau potable, assainissement, irrigation, industrie, hydro-électricité…). Ces données réunies, la réflexion consistera à déterminer les coûts de l’eau et à se projeter vers l’évolution future de cette grille, relativement à la mobilisation et l’utilisation de l’eau, avec des scénarios d’impact du changement climatique. Il restera par ailleurs à quantifier les modifications engendrées par l’introduction du coût de mobilisation de l’eau dans le tarif actuel et à en évaluer l’incidence sur la capacité des ménages à s’acquitter de leurs factures de consommation.

Quid alors du poids de ce coût dans les finances publiques? Cet aspect sera également passé à la loupe, sous le prime du budget de l’Etat réservé à la mobilisation de l’eau et son utilisation, du recouvrement du coût, des subventions et contributions versées à ce titre, de la possibilité de mobilisation de mécanismes similaires au Fond vert…