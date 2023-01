Une douzaine de pays ayant imposé la présentation de tests Covid par les voyageurs arrivant de Chine, devant la déferlante de cas de contamination dans ce territoire, Pékin réagit.

En effet, cette décision ne plaît pas à la Chine qui condamne la démarche, jugeant que « cela est dénué de base scientifique » et que « certaines pratiques sont inacceptables », a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, selon des propos relayés par l’AFP.

Ainsi, Pékin pourrait prendre des « contre-mesures réciproques », est-il souligné de même source.

Notons que la Chine maintient ses frontières largement fermées aux ressortissants étrangers depuis 2020. Par ailleurs, le pays ne délivre plus de visas touristiques depuis bientôt trois ans et impose une quarantaine obligatoire à l’arrivée. Cette mesure d’isolement sera levée le 8 janvier mais un test de dépistage de moins de 48 heures restera exigé avant d’arriver sur le territoire chinois. Cette décision coïncide avec la reprise attendue et progressive de voyages à l’étranger par les Chinois après trois ans.

Rappelons que le Maroc a interdit l’entrée sur son territoire à tous les voyageurs en provenance de Chine, « quelle que soit leur nationalité ».