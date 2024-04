La ministre de l’Économie et des Finances (MEF), Nadia Fettah, représente le roi Mohammed VI au 21ème Sommet de l’Association internationale de développement (IDA 21), dont les travaux se sont ouverts ce lundi à Nairobi.

Organisé conjointement par le gouvernement kényan et le Groupe de la Banque mondiale, le sommet est axé sur la question de la reconstitution des ressources de l’IDA et sur le soutien dont elle a besoin pour catalyser efficacement les investissements sur le continent.

Réunissant plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement africains, le Sommet vise à affirmer, auprès des donateurs de l’IDA et d’autres partenaires, les domaines prioritaires pour le financement du développement en Afrique. Il ambitionne notamment d’appeler les donateurs à envisager un niveau de financement nettement plus élevé afin de répondre aux défis et accompagner les opportunités de développement de l’Afrique.

La délégation marocaine à ce sommet comprend également Mohamed Tarik Bichr, Conseiller spécial de Nadia Fettah, Abdelmajid Mellouki, coordonnateur des relations avec le Groupe de la Banque Mondiale au sein du ministère de l’Economie et des finances, ainsi que de l’ambassadeur de SM le Roi au Kenya, Abderrazzak Laassel.