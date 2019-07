La société AjarInvest SA, filiale de la CDG et de CIH Bank, a obtenu en date du 23 juillet 2019, l’agrément de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en vue de l’exercice de l’activité de société de gestion des Organismes de Placements Collectifs Immobiliers (OPCI), devenant ainsi le premier organisme à avoir reçu le statut de société de gestion d’OPCI au Maroc.

L’octroi des agréments des sociétés de gestion des OCPI a été initié suite à la finalisation du cadre réglementaire nécessaire et constitue une étape fondamentale supplémentaire franchie pour le lancement effectif des OPCI au Maroc. Avec l’obtention de l’agrément de l’AMMC et l’expérience de ses ressources en termes de maitrise des aspects législatifs et réglementaires d’une part, et de l’ensemble des processus liés à l’immobilier locatif d’une autre part, AjarInvest a pour ambition de hisser l’industrie des OPCI aux meilleurs standards internationaux.

De ce fait, l’obtention de l’agrément de l’AMMC constitue pour AjarInvest une première étape dans sa stratégie de développement, une stratégie que la société a choisi de placer sous les signes de l’innovation et de l’orientation client. A ce titre, AjarInvest développe une offre de services visant à accompagner le plus grand nombre de partenaires en apportant des solutions adaptées à leurs besoins et a d’ores-et-déjà initié des études de projet de mise en place d’OPCI pour le compte d’investisseurs de renom.