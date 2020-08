Les inscriptions des Young Moroccan Architecture Awards (YMAA) viennent d’être lancées pour récompenser la créativité des jeunes architectes, à l’initiative du groupe des médias de l’architecture et du bâtiment au Maroc (Archimedia).

Les YMAA visent à reconnaître l’excellence des pratiques architecturales au Maroc, à travers cette manifestation de créativité qui permettra à des centaines de jeunes architectes de moins de 45 ans de faire connaitre à un large public, via les médias nationaux et internationaux, les projets innovants qu’ils ont conçus, indique un communiqué des organisateurs

Les architectes les plus méritants recevront des Awards dans un éventail de 32 catégories couvrant l’ensemble des disciplines architecturales et 3 distinctions, ainsi que 2 prix qui récompenseront les étudiants marocains en fin de cursus universitaire dans les écoles d’architecture nationales comme étrangères.

Le jury présidé par un architecte de renom, Taoufik El Oufir, sera composé d’éminents autres professionnels du Maroc, d’Italie et de France, alors que l’architecte du grand théâtre de Casablanca Christian de Portzamparc sera l’invité d’honneur du jury.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 6 août sur le site internet www.ymaa.ma.

La pratique architecturale au Maroc est en train de connaître un tournant décisif, car l’ouverture de nouvelles écoles publiques et privées nationales d’architecture a été suivie par un engouement vers cette carrière et une meilleure reconnaissance de ce métier auprès de la population, précise-t-on.

Par ailleurs, la typologie de la population des architectes connaît actuellement un changement important avec une diminution de l’âge moyen des praticiens puisque, chaque année, des centaines de jeunes lauréats intègrent le marché du travail, selon les organisateurs.

C’est pourquoi, relève le communiqué, il s’avère nécessaire d’honorer ces praticiens, de stimuler leur créativité, de reconnaître les particularités et centres d’intérêt de chacun, mais également de donner aux plus talentueux la reconnaissance nationale et internationale qu’ils méritent.

YMAA est une compétition qui vise à mettre en valeur les réalisations architecturales majeures des jeunes architectes du Maroc de moins de 45 ans.