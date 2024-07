Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit du Maroc (CDM) s’est élevé à 391 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2024, marquant une hausse de 36,8% par rapport à la même période un an auparavant.

« Cette progression est portée par une bonne dynamique commerciale et une évolution favorable du coût du risque », indique CDM dans un communiqué sur ses résultats financiers.

S’agissant du produit net bancaire (PNB) consolidé, il s’est élevé, au titre du S1-2024, à 1,606 milliard de dirhams (MMDH), enregistrant une hausse de 12,6% par rapport au S1-2023, ajoute la même source.

Cette performance résulte de la contribution positive de l’ensemble des lignes métiers de la banque, notamment la marge nette d’intérêt qui a atteint 1,186 MMDH, en hausse de 9,6%, bénéficiant du dynamisme continu de l’activité commerciale et du renforcement du fonds de commerce.

La progression du PNB de CDM recouvre également la hausse de 9,1% de la marge sur commissions à 246 MDH, profitant de la croissance des revenus des filières spécialisées en monétique, commerce international, banque transactionnelle et cash management, ainsi que de l’augmentation du résultat des opérations de marché à 219 MDH.

D’autre part, les filiales de Crédit du Maroc ont contribué positivement au PNB global, avec un revenu de l’ordre de 105 MDH, en hausse de 8,3% par rapport au premier semestre 2023.

Par ailleurs, « la banque confirme son engagement d’accompagner les efforts du Royaume en matière de développement des investissements avec des emplois clientèle qui ont augmenté de 7,9% sur un an, pour se hisser à 54,911 MMDH », souligne le communiqué.

Cette progression est notamment soutenue par les crédits aux entreprises, relève CDM, notant que ces derniers qui ont atteint, à fin juin 2024, 32,727 MMDH, affichent une hausse significative de 13,5%, attribuable aux performances du crédit aux promoteurs immobiliers (+40%), du crédit-bail (+33,7%), du crédit à l’équipement (+27,2%) et du crédit court terme (+3,1%).

Pour ce qui est des crédits aux ménages, ils ont évolué de 4,1% pour se situer à 21,063 MMDH, bénéficiant de la bonne tenue tant du crédit à la consommation que du crédit à l’habitat qui se sont appréciés respectivement de 6,7% et de 3,6%.

A fin juin 2024, les ressources bilan se sont améliorées, sur les douze derniers mois, de 4,8% à 54,778 MMDH. Cette évolution positive a été portée par les ressources à vue et les ressources d’épargne qui ont progressé respectivement de 6,2% et de 2,4% pour s’établir à 38,829 MMDH et à 10,192 MMDH.

Les dépôts à terme se sont élevés, quant à eux, à 4,458 MMDH, soit en hausse de 31,8%.

Quant au résultat brut d’exploitation, il s’est élevé à 824 MDH en appréciation de 17,6%, fait savoir la banque, précisant que le coefficient d’exploitation a connu une amélioration de 218 points de base pour se situer à 48,7%.

Et de noter que CDM a engagé sur le premier semestre 2024 un montant total de 133 MDH d’investissements, dont l’essentiel a porté sur le renforcement des performances de la plateforme technologique de la banque.