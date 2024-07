Crédit du Maroc (CDM) et Finéa, filiale du Groupe CDG ont procédé, le 25 juillet, à la signature d’une convention de partenariat visant à renforcer leur collaboration en faveur des TPME attributaires de marchés publics au Maroc.

Ce partenariat permettra de renforcer davantage les conditions d’intervention de Finéa dans le financement des TPME et la facilitation de leur accès aux marchés et commandes publics, en mettant à leur disposition des solutions de financement adaptées au cycle de vie du marché et à leurs besoins en fonds de roulement, avec des délais compétitifs.

« Notre rôle en tant qu’opérateur financier est d’appuyer et d’accompagner la croissance économique dans le Royaume. Le renforcement de notre partenariat avec Finéa réaffirme notre stratégie qui vise à soutenir les TPME en leur facilitant l’accès aux marchés publics par le biais du financement de la commande publique. Nous sommes donc résolus à répondre aux besoins spécifiques de ces entreprises en leur offrant des solutions flexibles et adaptées pour renforcer leur compétitivité sur le marché », a déclaré Ali Benkirane, Président du Directoire de Crédit du Maroc.

Les deux institutions, partenaires depuis 2007, agissent en complémentarité pour consolider la résilience de ce segment d’entreprises, véritables moteurs de la relance économique au Maroc.