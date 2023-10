La cérémonie d’inauguration des « Arènes », nouveau siège de Crédit du Maroc a eu lieu jeudi soir à Casablanca, boulevard d’Anfa. Hommes d’affaires, banquiers, chefs d’entreprises…le gotha de la finance casablancaise était présent à ce grand rendez-vous.

Parmi les personnalités, on notera notamment la présence de Moulay Hafid Elalamy, ex-ministre du Commerce et l’Industrie, Moncef Belkhayat, ancien ministre de la Jeunesse et des Sport, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, Chakib Alj et Mehdi Tazi, respectivement président et vice-président de la CGEM, Abdelhamid Addou PDG de Royal Air Maroc, Yahia Chraibi, DG de Saham Assurance, Adil Bennani, Directeur Général d’Auto Nejma, Allal Benjelloun, DG de la CAC, Karim Beqqali, PDG de Yamed Group, et Hicham Ait Menna, homme d’affaire, président du Chabab de Mohammedia.

Dans son discours, Hassan Bensalah, président du Conseil de Surveillance, a rappelé que la poursuite de la transformation est une priorité pour son groupe. « Le Digital sera omniprésent dans notre façon de représenter la relation client. Comme nos ainés, nous nous projetons vers l’avenir et nous entrons dans une nouvelle ère de développement pour laquelle nous avons besoin de toute notre énergie et de celle de nos collaborateurs. Ce nouveau siège sur le boulevard d’Anfa est magnifique. Je remercie mes prédécesseurs ».

« Cette vitrine est le symbole de nos aspirations et de la transformation de Crédit du Maroc… Nous sommes très fiers de vous présenter la nouvelle tour de contrôle de la banque…Mesdames et Messieurs, je terminerai par une citation: comme disait Jean Jacques Rousseau, le bonheur c’est un bon compte en banque… Crédit du Maroc de préférence…ça je l’ai rajouté », a-t-il conclu avec humour.

S.L.