Le marché du crédit immobilier continue d’afficher une stabilité notable en cette fin d’année, offrant des conditions avantageuses aux emprunteurs. Les taux les plus compétitifs, maintenus à 4,50% sur 15 ans et 4,75% sur 25 ans, n’ont pas subi les hausses redoutées liées au taux directeur en 2022, selon le comparateur en ligne de prêt immobilier, Afdal.ma.

4,75%. C’est le taux le plus compétitif auquel vous pouvez prétendre pour un prêt immobilier sur 25 ans et plus, selon Afdal.ma. Cette tarification est inchangée depuis plusieurs mois et novembre ne déroge pas à cette tendance, selon les données du comparateur. Sur une durée de 15 ans, les offres les plus avantageuses ressortent à 4,50%.

À l’approche de la clôture de l’année, l’emballement anticipé des taux immobiliers suite aux hausses du taux directeur en 2022 n’a pas eu lieu. Au contraire, les conditions de financement sont demeurées relativement intéressantes surtout pour les candidats présentant des dossiers de qualité. Les ajustements tarifaires opérés par les banques ont donc été bien modestes par rapport à l’évolution des taux de référence.

Par ailleurs, les acheteurs ont bénéficié d’une légère baisse des prix des biens résidentiels sur les neuf premiers mois de l’année, neutralisant partiellement l’impact de la hausse des taux d’intérêt dans certains cas. Les ventes de logement étant en forte baisse, les promoteurs pourraient baisser encore leurs prix pour stimuler la demande.

Malgré un contexte complexe, la stabilité du taux directeur et le retour de l’inflation vers des niveaux acceptables sont des facteurs encourageants, suggérant au moins un statu quo des taux immobiliers.