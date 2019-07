Un mémorandum d’entente a été signé à Singapour entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc et la Cour suprême de Singapour en vue de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays.

L’accord a été paraphé par le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et Premier président de la Cour de cassation, Mustapha Fares, et le président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon.

Ce mémorandum d’entente sur les échanges et la coopération judiciaires signé par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc et la Cour suprême de Singapour vise à établir un cadre de coopération entre les deux parties, améliorer le travail des cadres judiciaires, échanger les expertises et expériences dans le domaine judiciaire et renforcer les capacités institutionnelles et judiciaires, notamment en matière des différends commerciaux transfrontaliers. A noter qu’il s’agit de la première visite d’un responsable judiciaire marocain à Singapour.