L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2019 et 2020, en raison de la montée des tensions commerciales et de l’incertitude liée à l’action publique.

Selon les prévisions de l’OCDE, l’économie mondiale connaîtra une expansion de 2,9% en 2019 et de 3% en 2020, soit les taux de croissance annuelle les plus bas enregistrés depuis la crise financière, tandis que les risques à la baisse continueront de s’accentuer.

a ainsi abaissé ses prévisions de croissance mondiale de 0,3 et 0,4 point de PIB pour 2019 et 2020, par rapport à celles de mai. Et pour cause, l’exacerbation des conflits commerciaux qui pèse de plus en plus sur la confiance et l’investissement, ce qui accentue l’incertitude liée à l’action publique, aggrave les risques sur les marchés de capitaux et met en péril la croissance déjà faible qui se dessine en perspective à l’échelle mondiale, affirme l’OCDE dans ses dernières Perspectives économiques intermédiaires.