Malgré sa faiblesse actuelle, la croissance de l’économie mondiale pourrait bien dépasser toutes les attentes cette année, a déclaré mercredi le groupe de services financiers européen Nordea Bank dans un communiqué de presse.

L’inflation élevée a érodé le pouvoir d’achat des ménages, tandis que le marché du logement est confronté à un net ralentissement dans les pays nordiques. Néanmoins, les récents développements économiques ont été étonnamment positifs, et « certains signes indiquent que l’année 2023 pourrait aussi apporter des surprises positives », a indiqué le groupe bancaire basé à Helsinki.

La douceur de l’hiver a amorti les effets potentiellement néfastes de la crise énergétique dans la zone euro, et la levée des restrictions liées à la Covid-19 en Chine a permis au pays de reprendre sa position de puissant moteur de l’économie mondiale, a déclaré Tuuli Koivu, économiste en chef de Nordea Bank. Des risques subsistent cependant, car le resserrement du marché du travail et la hausse de l’inflation aux Etats-Unis et dans la zone euro pourraient entraîner un nouveau ralentissement économique et un retour à une politique monétaire plus restrictive.

Pour les pays nordiques, leur croissance économique devrait globalement baisser de 0,5 % cette année et augmenter de 0,9 % l’année prochaine, tandis que l’économie mondiale progresserait de 3,2 % en 2023 et de 2,7 % en 2024, selon Nordea Bank.