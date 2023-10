L’équipe Tours and Competition de la World Surf League (WSL) vient de dévoiler les noms des compétiteurs qui participeront à la saison 2024 du Championship Tour (CT). La WSL CT 2024 promet de réunir les surfeurs les plus talentueux du monde, sélectionnés parmi les finalistes du CT 2023, de la Challenger Series 2023, ainsi que parmi les bénéficiaires de wildcards saisonnières et événementielles.

Au sein de cette nouvelle classe de compétiteurs, Ramzi Boukhiam décroche la position de premier remplaçant, alors que la communauté des surfeurs avait déploré son retrait de la saison 2023 en raison d’une blessure en début de saison. Ramzi pourra rentrer en scène dans le cas où un surfeur du CT se retire de la compétition, ce qui reste un cas de figure courant dans le circuit. « Je serai prêt quand l’opportunité viendra », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Ramzi Boukhiam demeure à ce jour le seul marocain et le seul arabe à avoir obtenu une qualification pour le prestigieux Championship Tour. Sa qualification est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes qui rêvent de briller dans le surf, tout en établissant un précédent de réussite pour la région. Restons attentifs aux exploits de Boukhiam dans le Championship Tour 2024, car il porte sur ses épaules les espoirs et les rêves de toute une nation.