Le cabinet d’avocats franco-marocain Gauvin & Raji Avocats, fondé en 2022 par Kawtar Raji-Briand et Alain Gauvin, a ouvert un bureau à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC). Le spécialiste du secteur bancaire et financier, déjà implanté à Paris et à Casablanca, se renforce ainsi pour mieux servir ses clients sur l’axe Europe-Maghreb-Afrique Subsaharienne.

A travers l’ouverture de cette nouvelle représentation, les deux associés ont l’ambition d’offrir une assistance aux institutions financières, d’apporter aux instances gouvernementales et agences de développement l’appui juridique dont ils ont besoin et enfin d’accompagner les entreprises minières dans la mise en œuvre de leurs projets en conformité avec la réglementation en vigueur.

« L’avenir euro-africain est à l’origine de la création de notre cabinet et nous pensons pouvoir contribuer à la qualité des relations entre les deux continents par notre installation en RDC, en plus de notre présence au Maroc et en France. Pour nous, l’axe Europe-Afrique ne doit pas se limiter aux projets d’acteurs européens en RDC, mais permettre aussi aux entrepreneurs congolais et plus généralement africains de réaliser des projets en Europe », a déclaré Kawtar Raji-Briand.