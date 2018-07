Infomediaire Maroc – La Fondation nationale des musées du Maroc et l’Académie centrale chinoise des beaux-arts ont signé, lundi à Pékin, un mémorandum d’entente pour la coopération et les échanges culturels.

Le document, qui a pour objectif d’initier des échanges culturels entre les 2 institutions, a été signé par le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Qotbi et le directeur des beaux-arts au sein de l’Académie chinoise, Zhang Zikang, en présence du président de cette institution, Fan Di’an.

A cette occasion, Qotbi s’est entretenu avec les 2 responsables chinois de l’Académie centrale chinoise des beaux-arts pour évoquer les moyens d’initier une coopération fructueuse entre les 2 institutions dans plusieurs domaines des arts et de la culture.

Les responsables chinois ont présenté, lors de cette entrevue, les diverses activités culturelles de l’Académie chinoise des beaux-arts, affirmant leur disposition à contribuer au renforcement de la coopération culturelle avec le Royaume.

Pour sa part, Qotbi, qui effectue une visite en Chine à l’invitation du gouvernement chinois, a présenté à ses interlocuteurs les diverses facettes de la culture et des arts marocains, ainsi que les efforts entrepris pour leur rayonnement à l’international. Il a notamment évoqué les expositions locales et internationales phares organisées par les musées du Royaume.

Dans une déclaration, Qotbi a indiqué que les responsables chinois sont au fait des remarquables actions entreprises par le Royaume dans le domaine artistique et culturel, de la bonne réputation de ses musées et de leurs grandes expositions, comme celle à grand succès qui avait réuni des œuvres magistrales du célèbre artiste Pablo Picasso au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Les 2 parties ont examiné les moyens d’établir des échanges culturels visant à promouvoir les arts marocains et chinois auprès des 2 peuples. Il s’agit notamment de l’organisation d’une manifestation de la culture marocaine à Pékin en 2021 avec des expositions dédiées au patrimoine et aux arts modernes et contemporains du Royaume. Une manifestation similaire dédiée aux arts chinois sera organisée l’année suivante au Maroc.

Qotbi, qui était accompagné de l’ambassadeur du Royaume à Pékin, Aziz Mekouar, a également rencontré le président de la Fondation Chinoise pour la conservation du patrimoine, Li Xiajie. Les 2 parties se sont entretenues sur la question de la formation dans le domaine de la conservation et de la restauration de la poterie ancienne, notamment à l’institut national de la poterie, inaugurée récemment à Safi par la Fondation nationale des Musées marocains.

Rédaction Infomediaire.