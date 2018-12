Infomédiaire Maroc – La Fondation nationale des musées (FNM) et le groupe Renault Maroc ont conclu, lundi à Rabat, une convention de partenariat de trois ans visant la promotion de l’art et de l’activité muséale au Royaume.

Signée par le président de la FNM, Mehdi Qotbi, et le directeur général du groupe Renault Maroc, Marc Nassif, cette convention, qui va lier l’entreprise aux différents musées du Royaume regroupés au sein de la Fondation, a pour axe majeur le don d’un fourgon aménagé pour le transport sécurisé des œuvres d’art.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Qotbi s’est dit heureux de voir le travail de la Fondation se concrétiser à travers des partenariats avec le secteur privé, soulignant que le grand nombre d’entreprises qui viennent désormais vers la FNM témoigne du respect et de la confiance qu’ils accordent à la Fondation.

« Ce véhicule offert par Renault va nous permettre de réduire les frais de transport des œuvres d’art à l’intérieur du Royaume », a ajouté le président de l’institution muséale.

Pour sa part, Nassif a relevé qu’il s’agit d’un « grand jour » puisque cette convention vient sceller un partenariat qui a déjà démarré il y a quelques mois lorsque le groupe Renault avait fait venir au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain des enfants des orphelinats des régions d’ancrage du groupe, à savoir Tanger et Casablanca.

Il a, par ailleurs, formulé le souhait de voir cette initiative contribuer « à faire entrer l’art de la plus belle manière dans l’éducation, qui incarne un pilier pour le développement de ce beau pays qu’est le Maroc ».

Ce partenariat, signé en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, traduit la volonté du groupe Renault Maroc de développer son engagement dans le rayonnement de l’art et la culture du Royaume, ainsi que l’importance prise par la FNM dans l’environnement artistique marocain.

La FNM est une institution publique à but non-lucratif et financièrement autonome créée en 2011 afin de gérer, pour le compte de l’Etat, les musées nationaux. Ses missions principales sont la valorisation, la préservation et l’enrichissement du patrimoine muséal marocain dans le but de le faire rayonner au niveau national et international.

Rédaction Infomédiaire