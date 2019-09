Certi-Trust, leader mondial des solutions d’évaluation de conformité des systèmes, produits et services, installe son siège africain à Casablanca.

Le groupe, qui a aussi des bureaux au Canada, Etats Unis, Irlande et Luxembourg, a déjà commencé à servir de grandes entreprises et administrations au Maroc en matière d’audit et d’évaluation en cyber-sécurité.

Et après son accréditation en France par l’ANSSI, le groupe vient de se faire confier par la Direction Générale des systèmes d’information du Maroc une mission d’évaluation des prestations d’audit.