La ville de Dakhla abrite la 12ème édition du Salon régional du livre et de l’édition, du 19 au 26 novembre.

Organisée avec l’appui de la direction du livre, des bibliothèques et des archives, en coopération avec la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional et la commune de Dakhla, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 47e anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 67e anniversaire de la Fête de l’Indépendance, indique un communiqué de la Direction régionale de la Culture.

L’organisation du Salon s’inscrit également dans le sillage de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de tutelle visant à rapprocher les écrivains du grand public et à encourager la lecture sur les plans local, régional et national, note le communiqué.

Il intervient aussi en exécution du programme annuel d’expositions régionales du livre et de l’édition prévues par le ministère de tutelle dans toutes les régions du Royaume et du programme de développement intégré de la région de Dakhla-Oued Eddahab, précise la même source.

L’édition de cette année célèbre « l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif » en tant qu’invité d’honneur, ce qui est de nature à contribuer à enrichir le programme général du Salon avec plusieurs publications et activités, ainsi que des séminaires et colloques.

Le Salon connaîtra la participation d’une trentaine d’exposants représentant des maisons d’édition nationales, des librairies locales et nationales et des institutions publiques.

Les organisateurs prévoient un programme culturel riche et varié, qui comprend la signature d’un ensemble de publications et des séminaires intellectuels, en plus d’activités récréatives et éducatives pour les enfants.