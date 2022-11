Lessieur Cristal et sa filiale, OLEOSEN ont lancé une nouvelle ligne de production de Savon au Sénégal.Ce développement des capacités de production pour le marché local et les pays voisins concrétise l’ambition de Lesieur Cristal d’accélérer son développement en Afrique, en ligne avec ses priorités stratégiques et celles d’Avril.

Lesieur Cristal initie une nouvelle phase de croissance de ses activités en Afrique, en coopération avec Avril, son actionnaire de référence, qui lui a confié en 2021 le développement de ses actifs africains dans le secteur de la grande consommation.

L’entreprise marocaine vise en effet à devenir l’acteur de référence sur les marchés africains des huiles de table, des huiles d’olive, des savons, de la margarine et des condiments. Elle entend ainsi développer sa présence sur le continent tout en diversifiant ses activités et son offre de produits de qualité afin de répondre à la demande croissante sur le secteur des biens de consommation. Elle s’appuie sur la force de frappe de ces filiales locales, dont OLEOSEN, pour la région de l’Afrique subsaharienne.

OLEOSEN, qui dispose déjà d’une usine de raffinage et de conditionnement d’huiles de tables à Dakar, diversifie sa production avec le lancement d’une nouvelle unité industrielle de savonnerie. Basée sur son site historique à Dakar, cette unité de dernière génération qui s’étend sur une superficie de 2. 500m², est dédiée à la fabrication de produits d’hygiène corporelle à la marque « La main ».

Dotée d’une ligne de production à la pointe des standards, ce nouvel outil allie performance et puissance, avec une capacité de production de plus de 30 000 tonnes de savon par an.

La nouvelle implantation a permis la création de 115 emplois, au profit des populations de la région de Dakar. Le recrutement d’une centaine de personnes supplémentaires est prévu à terme pour répondre aux différents besoins du site.

Les travaux de génie civil pour la construction de l’usine ont été confiés à des entreprises locales reconnues pour leur savoir-faire et leur respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail. Le projet a été réalisé dans les délais, pour un démarrage en 2022, malgré les perturbations et les restrictions liées au contexte sanitaire de la Covid-19.

L’ensemble représente un investissement de plus de 65 millions de dirhams (6 millions d’euros).