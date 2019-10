L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont signé, à Genève, un mémorandum d’entente sur les questions liées à l’arbitrage et à la médiation pour la résolution des litiges de propriété intellectuelle. Ce mémorandum devra permettre à l’OMPI et l’OMPIC de collaborer en vue de promouvoir les services de règlement des différends en matière de propriété industrielle, notamment par le bais d’échange des meilleures pratiques, de partage des expériences, et de sensibilisation des utilisateurs des procédures de l’Office et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans ce domaine.