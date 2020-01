Plus de 22 milliards de dirhams sont prévus pour la réalisation de 149 projets dans le cadre du contrat-programme de développement de la région de Dakhla-Oued Eddahab. Et à ce jour, selon le site Dakhla Spot Online (DSO), 21 projets sont réalisés et 75 en cours de réalisation ou dans leur phase finale. 50 autres projets attendent leur coup d’envoi.

Les projets en question concernent notamment la connexion de la ville de Dakhla au réseau national d’électricité pour un montant de 2.372 millions de DH, la promotion de six zones de pêche maritime (1.443,72 millions de DH), le projet de désalinisation de l’eau de mer pour l’irrigation de 5.000 ha au niveau de la région (1.305 millions de DH) et la construction d’un nouveau port de pêche à Lamhiriz (242 millions de DH).

Ces projets portent également sur l’élargissement de la route reliant la ville de Dakhla à Boujdour (187,8 millions de DH), le raccordement du centre Bir Guendouz au réseau électrique (74,7 millions de DH), la mise à niveau des quartiers sous-équipés de la ville de Dakhla (40 millions de DH) et la construction de l’Institut supérieur des métiers de l’infirmerie (44 millions de DH), ajoute la même source.

La région a l’ambition de devenir un véritable portail sur les pays maghrébins et un trait d’union entre le Maroc et les pays de l’Afrique

A présent, la priorité est d’accélérer la réalisation du Port Atlantique de Dakhla. La réflexion est aussi menée pour la réalisation d’une structure universitaire et d’une structure hospitalière de niveau international en vue de renforcer davantage l’attractivité territoriale de la région, indique DSO.

Le programme de mise à niveau urbaine consacré à la région de Dakhla-Oued Eddahab, d’un coût global de 618,35 millions DH, porte sur l’équipement de Bir Guendouz en éclairage public. Quant au projet de mise à niveau de la ville de Dakhla et des centres relevant de la province d’Oued Eddahab, pour la période 2015-2019, il se décline en 24 projets concernant les routes, la mise à niveau des quartiers sous-équipés et les services économiques et sociaux.

Ce développement prodigieux que connaît la région lui permet d’enregistrer l’un des taux de développement humain les plus élevés parmi les différentes régions du Royaume. Le taux de PIB annuel par habitant est ainsi le plus élevé, soit 40.000 DH, alors que la moyenne nationale est de 27.403 DH, conclut la même source.