La Direction régionale de la culture de Dakhla-Oued Eddahab a procédé récemment à l’inscription de deux monuments historiques et trois sites archéologiques dans la région sur la liste du patrimoine national.

Cette initiative s’inscrit dans le sillage des efforts soutenus du département de la Culture visant à assurer la protection juridique des sites archéologiques et des vestiges historiques de la région, indique un communiqué de la Direction régionale de la culture.

Dans ce sillage, il a été procédé à l’inscription des monuments historiques « Église Santa Maria Del Corni » et « La porte principale du quartier administratif espagnol » à Dakhla, en plus des sites archéologiques « Lemhignat Inifaffen », « Chyaf » (Oued Jenna) et « Aghylas » dans les provinces d’Oued Eddahab et d’Aousserd.

Ces sites archéologiques et monuments historiques ont été inscrits sur la liste du patrimoine national conformément aux deux arrêtés du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication N° 3530.22/3531.22, du 20 décembre 2022, publié au Bulletin Officiel N° 7166, en date du 11 Rajab 1444 (2 février 2023).

En vertu de ces deux arrêtés, ajoute le communiqué, il est strictement interdit d’altérer ou d’apporter une quelconque modification à ces sites, sauf en cas d’autorisation délivrée par les services compétents du département de la Culture, tel que stipulé par l’article 6 de la loi N° 22-80.