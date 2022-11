Lundi 7 novembre 2022, dans la Province Oued Eddahab, Abderrahim El Hafidi, Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau Potable (ONEE), accompagné de Lamine Benomar, Wali de la Région Dakhla-Oued Eddahab, a lancé les travaux d’un projet structurant relatif à la création d’un Poste Source 60/22 kV au PK40 à la Commune Argoub et au raccordement au réseau électrique national des centres émergents de cette Province.

Après le raccordement de la Ville de Dakhla au réseau national de l’électricité en février 2021, l’ONEE poursuit sa politique d’accompagnement du développement socio-économique des communes et centres émergents de la Région Dakhla-Oued Eddahab et ce, à travers la programmation et la réalisation de plusieurs infrastructures notamment de distribution de l’énergie électrique.

D’un coût global de 148 millions de dirhams, ces infrastructures, financées conjointement par l’ONEE, la Région Dakhla-Oued Eddahab, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume (APDS) et le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, permettront le raccordement des sites de pêche N’Tireft, Labouirda, Imoutlane, du Centre de la Commune El Argoub, des projets agricoles des Communes El Argoub et Bir Anzarane ainsi que de la zone touristique de la baie de Dakhla.

Ce projet, dont les travaux sont prévus d’être achevés en Juin 2024, permettra également l’alimentation en énergie électrique du nouveau port Dakhla Atlantique et du nouveau Pôle Urbain PK40.

Concernant la Province d’Aousserd, l’ONEE y a également programmé plusieurs projets afin d’accompagner le développement socio-économique des Communes et Centres émergents de cette Province.

Dans la même journée, El Hafidi, accompagné de Abderrahmane El Jaouhari, Gouverneur d’Aousserd, a également procédé à l’inauguration et mise en service de l’électrification du Poste Frontalier Guerguarate, assurée via son raccordement au réseau électrique du centre de Bir Gandouz. Ce projet a nécessité la construction d’un réseau de distribution Moyenne Tension d’une longueur de 84 km et Basse Tension de 6 km ainsi que le renforcement de la Centrale de Bir Gandouz et la réalisation d’une Centrale solaire avec Système de Stockage.

Ce projet, dont les travaux ont été lancés en novembre 2021 lors de la commémoration du 46éme anniversaire de la Marche Verte, a nécessité un investissement de 77 Millions de Dirhams cofinancés par l’ONEE, la Région Dakhla Oued Eddahab, la Direction Générale des Collectivités Territoriales et l’APDS.

Il est à signaler également que les études techniques pour le raccordement des centres de Bir Gandouz et Guerguarate au réseau national THT de l’électricité sont en cours de réalisation par l’ONEE.

Relativement à l’activité Eau Potable, le DG de l’ONEE a effectué une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet d’alimentation en eau potable du poste frontalier Guerguarate, dont le lancement a été effectué en novembre 2021 lors de la commémoration du 46ème anniversaire de la Marche verte. D’un coût global de 30 Millions de dirhams, financé par l’APDS (26 millions de dirhams) et l’ONEE (4 millions de dirhams), ce projet consiste en la réalisation et l’équipement d’un nouveau forage, d’une station de dessalement de l’eau de mer pour un débit de 432 m3/jour et la construction d’un réservoir surélevé avec une capacité de 200 m3 ainsi que d’un réseau de distribution d’un linéaire de 5 km.

L’avancement des travaux de la tranche comprenant la station de dessalement et le réservoir a atteint un taux d’avancement de 70% et son achèvement est prévu en mars 2023 pour une desserte en eau potable via une borne fontaine et camions citernes, en attente de la réalisation du réseau de distribution du Centre dont les travaux sont prévus d’être achevés en septembre 2023.

Relativement à l’activité assainissement liquide et au niveau de la province d’Aousserd, l’Office réalise un projet d’assainissement liquide du Centre Bir Guandouz pour un coût de 57 MDH financé par la Région de Dakhla-Oued Eddahab. Ce projet, dont les travaux sont en phase d’achèvement, concerne la réalisation d’un réseau de collecte des eaux usées sur 15,5 Km, deux stations de pompage et une station d’épuration de capacité 500 m3/j. Il permettra en plus de l’amélioration des conditions sanitaires de la population et du respect de l’environnement, la valorisation des eaux épurées via leur réutilisation dans l’arrosage des espaces verts.