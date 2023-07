Dans le cadre du renforcement du partenariat économique entre le Royaume-Uni et le Maroc, une importante délégation composée d’une vingtaine d’investisseurs britanniques de différents secteurs (énergies vertes, Tech, immobilier, tourisme…) s’est rendue du 18 au 19 juillet 2023, à Dakhla pour la prospection des opportunités d’investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Cette visite fait suite à la réunion qui s’est tenue à l’ambassade du Maroc à Londres la semaine dernière, en présence notamment de Mark SPENCER, ministre d’État chargé de l’alimentation, de l’agriculture et de la Pêche du Gouvernement britannique, de Hakim Hajoui, ambassadeur du Maroc au Royaume uni et de Chakib ALJ, président de la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Sous la présidence de Brannan Tempest, PDG du Groupe Oblin, et de Kevin Fisher, PDG d’Oblin CEA, soutenu par Steven Walker et David Smith pour la gestion de projet, la visite de la délégation britannique a pour but de recueillir des informations sur les principaux projets stratégiques dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, en particulier ceux inscrits dans le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Elle vise également à mettre en valeur l’élan de développement et les progrès de la région à tous les niveaux, en tant que « Perle du Sud ».

La délégation britannique a démarré sa visite par une rencontre avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, au cours de laquelle l’accent a été mis sur le développement que connait la région dans différents domaines dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud qui a nécessité un investissement de 77 milliards de dirhams (7,7 milliards de dollars US)

La délégation britannique a tenu ensuite, une réunion avec le président du Conseil régional de Dakhla Oued eddahab, Yanja El Khatat, durant laquelle, il a exposé les avancées majeures réalisées dans la région grâce aux projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud ainsi que l’adoption par le Conseil Régional de Dakhla-Oued Eddahab d’un programme de développement régional ambitieux couvrant la période 2022-2027, pour un budget total de 4,36 milliards de dirhams (436 Millions de Dollars US)

Dans ce sillage, les membres de la délégation ont suivi un exposé présenté par le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux secteurs productifs de la région (Pêche maritime, l’agriculture, tourisme, énergies renouvelables, l’énergie renouvelable aux molécules transportables vertes, telles que l’hydrogène vert et l’ammoniac vert).