Une fascinante aventure nord-africaine attend les ténors de l’Asian Tour lors de cette première édition des International Series Maroc qui se tiendra du 3 au 6 novembre 2022.

Huit des 10 premiers golfeurs au classement de l’Ordre du mérite ont confirmé leur participation à cette compétition d’envergure qui se déroulera au sein de l’iconique Royal Golf Dar Es Salam, et qui représente la 17ème épreuve de l’année organisée dans le cadre de l’Asian Tour.

C’est également la première fois qu’une épreuve de l’Asian Tour se déroule en Afrique du Nord.

« Nous sommes ravis d’organiser cette épreuve au Maroc, un pays qui se targue de posséder un riche patrimoine golfique. L’International Series Maroc apporte énormément de valeur ajoutée à notre calendrier puisqu’il offrira à nos membres l’occasion de pouvoir participer à une compétition au sein d’un endroit complètement nouveau, tout en permettant au Tour d’élargir davantage sa portée », a déclaré Cho Minn Thant, commissaire et PDG de l’Asian Tour.

Entièrement organisées par l’Asian Tour et relevant de l’ordre du mérite de l’Asian Tour, les séries internationales de haut niveau ont été lancées cette année par LIV Golf en vue de renforcer et de développer le golf en Asie et au Moyen-Orient.

Alors que des joueurs tels que James Piot, Chase Koepka, Andy Ogletree, Turk Pettit et David Puig chercheront à tout prix à améliorer leur classement officiel au World Golf Ranking, ce tournoi, qui met en jeu un prix d’une valeur de 1,5 million de dollars US, promet énormément de spectacle et un très haut niveau de compétition. Il sera d’ailleurs marqué par la présence du Coréen Bio Kim qui tentera de défendre son titre de champion de l’Ordre du mérite de l’Asian Tour 2022. Ce tournoi représentera également une occasion pour Kim de travailler à gagner encore davantage de terrain au niveau de la Money List des International Series, au sein de laquelle il occupe actuellement la septième place.

Après les International Series Egypt (10-13 novembre) et les Masters d’Indonésie (1-4 décembre), Kim a été devancé par l’actuel numéro un, le Zimbabwéen Scott Vincent.

Pas moins de neuf des dix meilleurs golfeurs au classement actuel ont signé présent à cette épreuve marocaine, à l’exception du Sud-Africain Justin Harding.

Les quatre vainqueurs des International Series de cette année – l’Américain Sihwan Kim (Thaïlande), Vincent (Angleterre), le Thaïlandais NtithornThippong (Singapour) et le Coréen Taehoon Ok (Corée) – sont prêts à se battre pour s’adjuger une place au podium, tout comme le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat, numéro un de l’Asian Tour en 2003, l’Espagnol Gonzalo Fernandez-Castano, ancien champion de l’Open de Singapour, et l’Australien Brett Rumford, deux fois vainqueur de l’Asian Tour.

Parmi les autres champions de la LIV Golf qui signeront présents au Maroc figurent le Japonais Jinichiro Kozuma, le Sud-Africain Hennie du Plessis, ainsi que le Jordanien Shergo Al Kurdi et le Thaïlandais Itthipat Buranatanyarat.

Le Sud-Africain Wilco Nienaber, qui avait fait ses débuts sur le circuit asiatique, prendra également part à la compétition.

Se félicitant de sa participation, Cho a déclaré : « Cette année, nous avons huit invités de la LIV Golf, tandis que la LIV Golf League en comptera 14 l’année prochaine. Nous espérons que les International Series permettent à ces golfeurs professionnels d’enrichir davantage leur calendrier sportif et dejouer en dehors des événements liés à la LIV Golf. »

En ce qui concerne la course aux honneurs de l’Ordre du mérite de l’Asian Tour 2022, seuls Joohyung Kim (quatrième) et Minkyu Kim (septième) du top 10 ne seront pas en mesure de faire le voyage au Maroc.

En revanche, deux anciens champions de l’Ordre du mérite de l’Asian Tour seront de la partie : il s’agit du Thaïlandais Jazz Janewattananond et de l’Indien Jyoti Randhawa.

Une poignée de brillants golfeurs seront également présents, avec à leur tête l’Anglais Laird Shepherd, vainqueur du championnat amateur en 2021, et le Hongkongais Taichi Kho, finaliste du championnat amateur Asie-Pacifique de l’année dernière.

Greg Norman, PDG et commissaire de LIV Golf, a déclaré : « L’investissement de la LIV Golf dans l’Asian Tour par le biais des International Series offre de nouvelles opportunités aux golfeurs du monde entier. Ces événements améliorent l’expérience des joueurs, créent des voies de développement de carrière et renforcent le développement du golf à l’échelle mondiale ».

« Cette série d’événements a reçu d’excellentes réactions et continue de créer un élan passionnant pour l’avenir de ce magnifique sport. »