Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohammed Karim Lamrani, décédé jeudi à Casablanca à l’âge de 99 ans.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort suite à cette dure épreuve imparable.

Dans ce message, le Roi salue les qualités de patriotisme sincère du défunt et son ferme attachement aux constantes de la Nation et à ses valeurs sacrées, qui a œuvré avec abnégation au service de la Mère-Patrie.

Le défunt a occupé des postes à haute responsabilité sous le règne de notre regretté père, le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, en tant que Conseiller, Premier-ministre, directeur général de l’Office chérifien des phosphates (OCP) et fondateur de plusieurs établissements économiques nationaux, et a fait montre au cours des missions qui lui ont été confiées de sa compétence et de sa vision d’Homme d’Etat et d’économiste chevronné, souligne le message.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour les services rendus et les bonnes oeuvres accomplies au service de la Patrie et de l’accueillir en son vaste paradis.

IM