Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) fait état, dans une récente note, du recul de la sociabilité physique avec la famille et les amis par rapport à l’avant pandémie.

« La fréquence d’échange des visites et des rencontres avec les membres de la famille et les amis est en moyenne d’une seule fois par mois pour 38% des marocains, de 2 à 3 fois par mois pour 43%. Ces échanges sont plus fréquents (plus de 2 fois par mois) pour 18%, 17% pour les citadins et 21% pour les ruraux. Près de la moitié des marocains (47%) rencontrent leurs familles et amis autant de fois qu’avant la pandémie, 28% le font moins régulièrement, 2% plus de fois et 7% ne le font plus », indique le HCP dans cette note sur les « rapports sociaux intrafamiliaux – situation par rapport à l’avant-pandémie ». Ladite note, qui porte sur les résultats du troisième panel sur les répercussions de la pandémie covid-19 sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages au Maroc, révèle aussi que 14% ne rencontraient pas leurs familles et amis avant la pandémie et continuent de ne pas le faire. En outre, le HCP fait savoir que le temps moyen d’utilisation des Smartphones, des tablettes ou ordinateurs pour la communication, la socialisation et les loisirs à travers les réseaux sociaux est de 48 min, 54 min pour les hommes et 42 min pour les femmes, 1H pour les citadins et 26 min pour les ruraux. Ce temps est plus long pour les personnes ayant le niveau des études supérieures (1H 35 min contre 17 min pour les sans niveau scolaire), pour les étudiants (1H 45 min contre 50 min pour les actifs occupés et 37 min pour les femmes au foyer), les jeunes de 15 à 24 ans (1H 31 min contre 36 min pour les personnes âgées de 45 à 59 ans), précise la même source. En comparaison avec l’avant pandémie, 88% des utilisateurs de ces moyens à des fins de socialisation s’en servent autant qu’avant la pandémie, 5,5% les utilisent plus, 4,8% moins et 1,7% ne l’utilisaient pas auparavant.

Par ailleurs, le HCP souligne que les soins apportés aux personnes âgées et/ou dépendantes du ménage, exercés par 10% des femmes et 6% des hommes, durent en moyenne 04 min par jour, 06 min pour les femmes et 02 min pour les hommes. Ce temps est de 09 min pour les femmes célibataires, contre 03 min pour les hommes célibataires, et de 09 min pour les femmes divorcées, contre 06 min pour les hommes divorcés. Le temps moyen consacré aux soins fournis aux personnes âgées ou dépendantes est resté pratiquement identique à celui consacré habituellement à ces activités lors de la période d’avant pandémie pour 85% parmi les personnes qui exercent ces travaux. Ce temps a, toutefois, augmenté, pour 5,3% des personnes, et a diminué, pour 4,7%, alors que 5% n’exerçaient pas ces tâches avant la pandémie de la Covid-19.

Dans le cadre de son programme de suivi et d’évaluation des implications socio-économiques de la pandémie Covid-19, le HCP présente l’évolution des rapports sociaux Homme-Femme en termes d’emploi du temps dans toutes ses dimensions, notamment, le temps consacré à chaque type d’activités (rémunérées ou non rémunérées, loisirs, sociabilité, etc), le partage des tâches domestiques (travaux ménagers, soins apportés aux enfants, etc) et le mode de pratique, à distance, en présentiel, ou hybride, de travail, d’étude et de sociabilité.

Cette thématique a été abordée, parmi d’autres, lors du troisième panel réalisé par le HCP du 11 octobre 2021 au 10 février 2022 avec l’appui du système des Nations Unies au Maroc.

Ce panel, réalisé auprès d’un échantillon de 12.000 ménages, vise à appréhender les effets de la pandémie sur les inégalités socio-économiques, le comportement de résilience des ménages à en faire face et les perceptions des citoyens de l’évolution de leur vécu.