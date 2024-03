Garou revient les 24 et 27 avril prochains au Maroc, pour deux nouveaux concerts au Sofitel Rabat et au Sofitel Casablanca. L’occasion pour le célèbre crooner québécois de revisiter les plus grandes chansons de son répertoire, tout en mettant à l’honneur ses plus grandes idoles.

Produite par Kenza Cheddadi, cette tournée est aussi l’occasion pour Hyundai, pionnier en matière de stratégie d’électrification et de mobilité du futur, « de rendre hommage au Maroc des Lumières, un pays qui brille par son ouverture sur le monde ».

Mercredi 24 avril 2024 au Sofitel Rabat Jardin des Roses – 20h

Lien billetterie Rabat :

https://www.guichet.com/concer ts-festivals/garou-escale-a- rabat

Samedi 27 avril 2024 au Sofitel Casablanca – 20h

Lien billetterie Casablanca :

https://www.guichet.com/concer ts-festivals/garou-escale-a- casablanca