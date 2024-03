À fin janvier, le secteur publicitaire affiche une croissance de 9%, réalisant un investissement global de 582 MDH. Un résultat qui s’explique principalement par la hausse des investissements dans l’affichage (22,8%), alors que les placements publicitaires pour la télévision et la presse ont chuté respectivement de 5,7% et de 9,5%.

Les investissements publicitaires ont le vent en poupe. À fin janvier, le secteur publicitaire affiche une croissance de 9%, réalisant un investissement global de 582 MDH. Les télécoms se taillent la part du lion avec un volume de 89 MDH, suivi notamment du secteur alimentaire qui a investi 39 MDH, et de l’énergie, ex aequo avec la culture (37 MDH).

En termes de parts de marché, la télévision reste la grande perdante, avec une baisse de 4,7%. L’affichage, quant à lui, a progressé de 3,3% par rapport à janvier 2023. Pour sa part, le mix média n’a quasiment connu aucune modification en comparaison avec l’année dernière.

Plus d’annonceurs

Le nombre d’annonceurs a augmenté lors du mois de janvier, atteignant notamment 1.061, soit 2,3% de plus par rapport à 2023 qui n’a enregistré que 1.037 annonceurs. Le même mois, le taux de passage des nouveaux messages a régressé de 0,7%, se traduisant par un total de 5.150 nouvelles copies réalisées contre 5.187 en janvier 2023. Même tendance sur le registre des passages télévisuels qui ont baissé de 2,3%, soit 19.114 passages contre 18.683 en 2023.



Les spots entre 31 et 45 secondes, les plus prisées

En termes de format, les statistiques révèlent que les spots de 31 à 45 secondes ont été les plus prisés par les annonceurs lors du mois de janvier 2024. C’est le secteur de la banque-assurance qui a le plus investi dans ce format. La branche culture et loisirs a davantage investi dans les formats de plus de 60 secondes, les télécoms dans les formats de 20 à 29 secondes, et celui du BTP dans les formats de 46 à 60 secondes.

Sur le registre du type de média, les annonceurs ayant choisi la télévision optent surtout pour les durées dépassant les 60 secondes. Les durées entre 31 à 45 secondes, pour leur part, sont les plus utilisées par les annonceurs radio.



La LED et l’Equity cartonnent

Les écrans LED ont été plus utilisés. Leur volume d’investissement a augmenté de 104,9% entre janvier 2023 et janvier 2024. Ce type de format d’affichage doit son succès à son attractivité, ainsi qu’à son dynamisme. De leur côté, les prises de parole «Equity» ont représenté 74,1%, suivis par les campagnes promotionnelles (18,8%).



Affichage : La remontada

La prédominance de l’affichage est une tendance qui s’est opérée depuis 2023. À fin décembre, ce canal a enregistré une augmentation de 19,8%, tandis que le digital a connu une hausse de 6,7%. Durant cette période, les investissements publicitaires ont atteint un total de 629,8 millions de dirhams, enregistrant, ainsi, une baisse de 30,6% en comparaison avec le même exercice de l’année précédente. Une chute qui s’explique notamment par une baisse de 29,8% des investissements publicitaires en télévision.

Ahmed Ibn Abdeljalil