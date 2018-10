Infomédiaire Maroc – Le designer marocain Hicham Lahlou sera l’invité d’honneur de la faculté d’Architecture et de design de l’Université nationale autonome du Mexique où il a été sollicité pour donner, mardi prochain, une conférence sur son parcours professionnel international et le design en Afrique.

La participation du célèbre designer international marocain, qui intervient dans le cadre de la programmation officielle du World Design Capital 2018 de la ville de Mexico, sera l’occasion de faire découvrir et faire connaître le design marocain et africain aux étudiants et chercheurs mexicains.

Par la même occasion, le designer marocain va siéger au 3ème conseil d’administration de l’année 2018 de la World Design Organization (WDO) à Mexico après celui de Montréal et d’Izmir en Turquie, respectivement en février et juin derniers.

Hicham Lahlou est le premier designer marocain, Africain de l’Ouest et de la Région Mena à avoir été élu membre de ce conseil en 60 ans d’histoire de l’organisation en octobre 2017 au centre de conférence de l’ONU à Turin lors de la 30-ème assemblée générale de WDO qui a été fondée le 29 juin 1957, et dont plus de 150 organisations sont membres.

De même, le designer marocain avait représenté le continent africain en tant que commissaire à la 21e édition du Salon Satellite, l’événement mondial phare pour les jeunes designers talentueux, (17 au 22 avril à Milan).

Considéré comme l’un des précurseurs du design marocain, Hicham Lahlou est une figure emblématique du design nouvelle génération. Ses créations raffinées sont toujours imprégnées de références culturelles et identitaires, subtilement intégrées dans des lignes modernes et c’est sa touche très personnelle qui lui a permis de se faire remarquer dans ce milieu aussi élitiste que codifié.

Souvent surnommé fer de lance du design contemporain au Maroc, il fait également partie des grandes signatures du design mondial et signe des collections pour de prestigieuses marques à l’international, développe des lignes de mobilier urbain, signe des concepts pour les hôtels, illustre son talent d’artiste, architecte d’intérieur, designer produit et graphiste dans l’identité de marque, le packaging, mais aussi l’architecture commerciale ainsi que de design stratégique.

