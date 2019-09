Le designer marocain Hicham Lahlou a été l’invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture officielle à Vérone, en Italie, du 54ème salon de MARMOMAC, le plus important évènement international dédié au marbre, au design et à la technologie.

Lors de la cérémonie inaugurale de ce Salon de quatre jours et auquel participent plus de 1 650 entreprises exposantes de 60 pays, Lahlou a été invité à donner une conférence inaugurale sur l’Afrique et le design en tant que levier économique dans le continent, en mettant l’accent sur l’apport de la coopération Sud-Sud dans ce domaine.

Véritable ambassadeur de l’Afrique par le design, Lahlou s’est réjoui de ‘‘représenter l’Afrique qui est mise pour la première fois à l’honneur à MARMOMAC, réitérant son attachement à la coopération sud-sud telle que prônée par le Maroc sous le leadership du Roi Mohammed VI, avec l’objectif de faire connaître les atouts et les riches potentialités dont regorge le continent africain’’.