Il est des marques qui traversent les siècles pour écrire l’histoire et il est des artistes qui, en quelques décennies, écrivent une histoire qui durera des siècles.

C’est ainsi que nous pouvons parler de Daum et des grands artistes qui ont orné/ornent son catalogue. De Majorelle à Dali, Arman, Richard Orlinski, Hilton McConnico…, le maître-verrier légendaire entretient depuis plus d’un siècle une relation d’amour avec les plus grands artistes de son temps, offrant à leurs œuvres une seconde vie de cristal et de couleurs.

Aujourd’hui c’est un designer marocain qui rejoint ce grand rendez-vous artistique qu’est le catalogue “Edition d’Art” de Daum. Hicham Lahlou, qui est considéré comme le précurseur du design industriel urbain au Maroc et le porte-drapeau du design national, a imaginé et réinterprété un Oryx que Daum a sublimé avec sa pâte de cristal.

“Avec cet Oryx j’ai voulu honorer mes origines africaines à travers un animal emblématique de la savane que j’ai sublimé dans un design pur et fluide. Le présenter en série limitée dans le prestigieux catalogue “Edition d’art” de la grande marque française Daum, est une réelle consécration”, précise Hicham Lahlou.

Le designer marocain a conféré à son Oryx une présence quasi mystique en s’appuyant sur la silhouette si caractéristique de cet animal africain. Sa couleur ambre intense et ses cornes en bronze dorées s’ajoutent à la magie suscitant émotion et curiosité, rappelant la beauté de l’oryx.

De l’Ecole de Nancy, de l’Art Nouveau aux Arts Décoratifs, Daum n’a manqué aucun des rendez-vous magiques de la création artistique et du savoir-faire moderne, ce mariage toujours renouvelé de l’art et de l’artisanat. Peu de marques auront travaillé avec autant d’artistes : en presque 140 ans, plus de 350 signatures d’exception constituent un patrimoine incomparable, une collection unique en son genre. Comment traduire ces œuvres en sculptures de cristal ? Là est tout le secret de Daum, manufacturier de l’exception, atelier très savant, laboratoire des merveilles, couturier d’objets sans pareils.