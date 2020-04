Cinq personnes ont trouvé la mort et 521 autres ont été blessées, dont 16 grièvement, dans 412 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine allant du 20 au 26 avril 2020, indique ce mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Et concernant les opérations de contrôle et de répression des infractions, les services de Sûreté ont enregistré 4 029 contraventions et rédigé 1 648 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 2.381 amendes transactionnelles ont été recouvrées, selon la même source.

Les sommes perçues ont atteint 484 725 dirhams, a ajouté la DGSN, faisant état de la mise en fourrière municipale de 700 véhicules, de la saisie de 907 documents et du retrait de la circulation de 41 véhicules.