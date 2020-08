La marque mondiale DESAIR lance sur le Maroc la dernière génération de ses désinfecteurs d’air utilisant la technologie de Rayons UV.

Destinés aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, ces nouveaux appareils sont utilisés à l’intérieur des espaces fermés pour désinfecter l’air de manière sûre contre tous types de virus, bactéries, allergènes, microorganismes infectieux et substances nocives.

Ce nouveau système de désinfection d’air par rayonnement UV élimine en effet jusqu’à 99,9% des agents pathogènes volatils, prévenant ainsi les menaces virologiques et bactériologiques. Leur utilisation est adaptée à l’intérieur aussi bien des lieux d’activités professionnels -tels que bureaux, usines, hôpitaux, écoles, agences bancaires, hôtels, spa, salles de sport, cafés & restaurants- que des habitations personnelles.

«En mettant sur le marché cette dernière génération de désinfecteurs d’air utilisant la technologie à ultraviolet, nous répondons à une demande de plus en plus forte formulée par nos clients professionnels qui souhaitent protéger leur clientèle en ces temps de pandémie», déclare le représentant exclusif de la marque au Maroc, la société F.0 ENTREPRISES HOLDING

Les appareils DESAIR ont prouvé leur efficacité un peu partout dans le monde. Ils complètent aujourd’hui l’arsenal des équipements sanitaires nécessaires à mettre en place au sein des espaces fermés pour parer efficacement aux menaces virologiques et bactériologiques tel que le coronavirus.

A propos des appareils DESAIR

Les désinfecteurs d’air ultraviolet sont équipés de lampes bactéricides de haute qualité sans ozone de basse pression avec les pics adjacents de UV. La longueur d’onde de radiation correspond parfaitement au pic d’efficacité maximale. Elle produit la meilleure absorption de l’ultraviolet par les molécules ce qui fait que les virus, les bactéries et autres microorganismes perdent de leur capacité de reproduction et meurent. Les appareils DESAIR sont transportables. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs endroits et ne nécessitent pas d’installation fixe.