Un des modèles phares de la marque Citroën au Maroc et à l’étranger, le Berlingo fait son introduction sur le marché marocain. Représentant 23% des ventes de la marque dans le monde, le modèle adopte une nouvelle face avant qui accueille la nouvelle identité de style Citroën.

Présenté en grande pompe à la presse jeudi 16 mai dans un écrin de détente et de bien-être à Bouznika, l’inventeur du ludospace arrive dans une livrée nouvelle qui dégage un style à la fois moderne et expressif, comme la précisé Nawal Afiq, directrice de la marque.

Et d’ajouter, « Berlingo offre une expérience à bord digne d’une berline en termes d’agrément de conduite, de bien-être et de technologies ». Elle assure que le véhicule « répond plus que jamais aux attentes de tous les clients qui ont une vie active avec un confort ultime ainsi qu’un système d’info-divertissement et une connectivité de dernière génération ».

Les évolutions, elles sont aussi à l’intérieur. Nouveau Berlingo intègre une planche de bord et un volant inédit en plus des évolutions de couleurs et matières pour un habitacle fonctionnel et convivial. Et pour couronner le tout, Berlingo s’offre une connectivité de dernier cri impliquant un nouvel écran tactile de 10 pouces qui pilote un nouveau système d’info-divertissement, complétant Apple CarPlay sans fil et Android Auto ainsi qu’un combiné d’instrument digital.

De quoi faire dire à Badr Sellek, responsable de la communication de Citroën Maroc que c’est le compagnon idéal de tous ceux qui ont une vie active aux multiples facettes, avec sa praticité et son espace à bord». Il faut dire que s’adapter à tous les modes de vie, tout en proposant le confort et la connectivité des autres segments fait partie de son ADN.

Sous le capot, le nouveau Berlingo embarque une motorisation Diesel 1.5 Blue HDi en Euro 6, s’il vous plais. Proposé en 3 niveau de finitions (Feel, Feel Pack et Shine Pack), il est disponible à partir de 204.900 DH pour les professionnels. Les particuliers devront s’acquitter de 10.000 DH supplémentaires. Avec cette tarification, le moins que l’on puisse dire agressive, la marque est bien lancée pour atteindre son objectif de vente fixé à 1.200 unités d’ici fin d’année.