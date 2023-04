Le Maroc se positionne en tant que 1er pays du Maghreb à investir dans les projets de dessalement. D’après une étude de BNC, le royaume totalise 2,37 milliards de dollars d’investissements, sachant que les projets de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) se valorisent à 39,3 milliards de dollars. La Tunisie et l’Algérie totalisent pour leur part 0,95 et 0,21 MM $.

Dans la région MENA, le Maroc est classé 6e du top 10 dominé par l’Arabie Saoudite qui décroche la tête du classement avec 14,58 MM $ d’investissements, suivie par les Émirats Arabes Unis (10,28 MM $) et la Jordanie (4,20 MM $).

Selon BNC, les projets en phase de gestation et de développement au Maroc se valorisent à 2,17 MM $, sachant que les investissements de la région MENA se valorisent à 39,3 MM $.