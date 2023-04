Sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce et en étroite collaboration avec l’AMDIE, la Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) organise le Forum International de la Chimie, les 17 et 18 Mai 2023 à Rabat.

L’événement organisé sous le thème « Le Maroc, Futur HUB de la chimie mondiale » a pour but de permettre aux opérateurs du secteur de s’ouvrir davantage à l’international et construire des partenariats durables avec des entreprises des groupements internationaux en chimie.

Le Forum International de la Chimie, événement unique sur la chimie, est également organisé en partenariat avec : l’OCP, la CGEM, l’ASMEX, le FMIIP et la FMP. Il a pour ambition « de fédérer l’ensemble des acteurs de l’industrie chimique, offrir un lieu de rencontres d’affaires stratégiques et permettre aux acteurs internationaux d’explorer toutes les possibilités de collaboration avec leurs homologues marocains pour une nouvelle ère de l’industrie de la chimie marocaine », indique-t-on auprès de la FCP.

Le programme du Forum est riche grâce à la participation d’intervenants de haut niveau qui aborderont des sujets et axes de réflexion qui couvrent l’ensemble des centres d’intérêts du secteur : Compétences, Ressources Humaines, Recherche & Développement, Innovations, Sourcing, Financement, Accompagnement à l’investissement, Solutions intégrant le Développement Durable, informations Marchés ainsi que d’autres centres de préoccupation professionnelle.

Outre les invités étrangers, la Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie et la Chambre Officielle de Commerce, d’Industrie et de Navigation espagnole au Maroc, le 1er Forum de la Chimie et de la Parachimie connaitra la participation de plusieurs partenaires institutionnels de la Fédération de la Chimie et de la Parachimie, en particulier le ministère de l’Industrie et de Commerce ainsi que de l’AMDIE.

Le Forum est structuré en séances plénières, en panels en présence Keynotes speakers. Un ‘’village de la Chimie’’ constituera le Focus de l’événement et sera organisé en espace d’exposition et d’interaction entre les différents participants. Plusieurs thématiques, animées par des experts et spécialistes nationaux et étrangers, sont au programme durant ces deux journées, notamment : Etat des lieux et potentiel de développement de la chimie marocaine et de la chimie africaine, Chimie fine et spécialités, écosystème de la chimie et de la parachimie nationale.