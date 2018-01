Infomédiaire Maroc – Une séance de travail a eu lieu, le 29 décembre dernier, entre Abdu Razzaq Guy Kambogo, ambassadeur du Gabon au Maroc, et les responsables de l’Office national du conseil agricole du Maroc (ONCA).

Convaincu par l’expertise et l’expérience marocaines dans le secteur de l’agriculture pour lequel les pouvoirs publics gabonais nourrissent de réelles ambitions, le diplomate gabonais a souhaité voir l’ONCA accompagner, encadrer et conseiller les professionnels gabonais des filières de production agricole, dans un certain nombre de domaines.

Notamment, en matière de techniques de production, de valorisation, de commercialisation et de gestion des exploitations.

Il a également souhaité un accompagnement dans la conception et la réalisation de projets agricoles innovants et d’agrégation et la formation.

